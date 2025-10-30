Prime Video Resmi Menyiarkan NBA: Gratis, lnteraktif, dan Bisa 4 Laga Sekaligus!
jpnn.com, JAKARTA - Akhir pekan ini para pencinta basket tanah air akan menyaksikan sejarah baru: NBA resmi hadir di Prime Video Indonesia.
Bukan sekadar tayangan olahraga, NBA on Prime menghadirkan pengalaman menonton yang interaktif, imersif, dan lebih personal.
Sabtu, 25 Oktober 2025, jadi penanda debut besar. Dua pertandingan pembuka langsung memanaskan layar: Boston Celtics vs New York Knicks (06.30 WIB) dan Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves (09.00 WIB).
Yang menarik, semua pertandingan akan disiarkan tanpa biaya tambahan untuk pelanggan Prime Video — termasuk 66 laga musim reguler, Emirates NBA Cup, hingga NBA Finals 2026.
Tak kalah seru, komentator lokal ikut memberi warna. Nama-nama seperti Edison Wardhana, Adrian Darmika, Paul Palele, dan Andovi Da Lopez siap menemani.
Fitur Canggih
Prime Video tak hanya menayangkan pertandingan, tetapi juga membawa sederet fitur interaktif yang mengubah cara menonton NBA.
Rapid Recap – Bagi yang terlambat menonton, fitur ini menampilkan highlight dua menit berisi momen-momen krusial, disusun otomatis oleh kecerdasan buatan (AI).
