Primecare Hospital Samarinda, Hadirkan Layanan Kesehatan Komprehensif Berstandar Tinggi

jpnn.com, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikan Rumah Sakit (RS) Primecare Samarinda pada Sabtu, (8/8).

Rumah Sakit Primecare Samarinda didukung tenaga medis yang kompeten, fasilitas penunjang medis yang memadai, serta penerapan standar pelayanan yang mengutamakan keselamatan dan ketepatan tindakan medis, RS Primecare Samarinda siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Peresmian tersebut sekaligus menjadi momentum grand opening untuk memperkenalkan layanan, fasilitas, serta nilai-nilai pelayanan yang diusung rumah sakit kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra strategis, sekaligus menandai dimulainya operasional RS Primecare Samarinda dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berpusat pada kebutuhan pasien.

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"Primecare Clinic telah hadir di Samarinda sejak tahun 2021 dan menjadi lokasi pertama kami di luar Jakarta. Kehadiran Primecare Hospital Samarinda merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk terus mendengarkan kebutuhan pasien, dokter, dan masyarakat Samarinda dalam meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas,” ujar John Kwari, Direktur Utama PT Primecare Hospital Group.

Rumah Sakit Primecare Samarinda merupakan rumah sakit tipe C dengan kapasitas 115 tempat tidur yang berlokasi di pusat Kota Samarinda.

Sebagai bagian dari Primecare Hospital, RS Primecare Samarinda menghadirkan layanan kesehatan yang mengutamakan kualitas pelayanan premium dengan biaya yang tetap terjangkau, didukung oleh tenaga medis profesional dan fasilitas modern.

Di bidang kebidanan dan kandungan, RS Primecare Samarinda juga menghadirkan layanan Uroginekologi Rekonstruksi Estetik, yang memberikan penanganan khusus terhadap gangguan urologi pada wanita, seperti prolaps organ panggul dan inkontinensia.

Layanan ini ditangani oleh dokter spesialis Uroginekologi yang merupakan satu-satunya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.