Prince William Puji Menhut Raja Antoni soal Penguatan Polisi Hutan

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi langkah Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam memperkuat pengamanan kawasan hutan melalui penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut).

Hashim mengungkapkan langkah ini mendapatkan perhatian dari Prince William, Pangeran Wales.

Menurut Hashim, kebijakan penambahan jumlah Polhut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto menjaga hutan Indonesia sebagai aset strategis nasional.

Hashim mengatakan pemerintah telah menetapkan target besar untuk memperkuat kapasitas Polisi Kehutanan dari sekitar 5.000 personel menjadi 70.000 personel secara bertahap.

“Pak Prabowo sudah putuskan untuk menjaga hutan-hutan yang begitu berharga. Polisi khusus kehutanan yang di luar negeri namanya forest ranger itu akan bertambah dari 5 ribu petugas menjadi 70 ribu petugas untuk menjaga,” kata Hashim, di Kantor Kemenhut, Senin (6/7/2026).

Dia menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah mulai menjalankan kebijakan tersebut melalui rekrutmen Polisi Kehutanan secara bertahap.

Menurut Hashim, langkah cepat Kementerian Kehutanan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat perlindungan kawasan hutan.

“Kalau tidak salah, Pak Menteri Kehutanan sudah putuskan tahun ini 23 ribu ya, akan direkrut dalam tiga tahun,” ujarnya.