Princess Cup 2026: Modal Percaya Diri Timnas Voli Putri U-18 Indonesia Jelang Lawan Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri U-18 Indonesia kembali meraih kemenangan saat berlaga pada Princess Cup 2026 melawan Hong Kong.

Berlaga di Terminal 21 Korat Shopping Mall, Nakhon Ratchasima, Rabu (24/6) skuad asuhan Angga Hasan Mubarok itu menang dengan skor 3-0 (25-16, 25-22, 25-17).

Manajer Timnas voli putri U-18, Luciana Taroreh mengapresiasi perjuangan Venisa Dwi Oktaviani dan kolega.

Dengan persiapan yang tidak begitu banyak, Srikandi Merah Putih mampu tampil solid hingga akhirnya raih kemenangan di turnamen pemanasan jelang AVC U-18 pekan depan.

“Kami mempersiapkan tim ini tidak dalam waktu yang panjang. Apresiasi kepada mereka semua mau bertarung di turnamen ini mengingat pekan depan akan berlaga di AVC U-18,” ujar wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com, Rabu (24/6).

Timnas voli putri Indonesia tercatat memulai perjuangan di Princess Cup 2026 dengan menang melawan Australia 3-0 (25-20, 26-24, 25-19).

Raihan tersebut sama dengan apa yang dicapai Thailand setelah dalam dua laga tidak terkalahkan saat jumpa Hong Kong dan Australia.

Rencananya Tina Syifa Sabila Salimdan kolega akan menghadapi tim Negeri Gajah Putih untuk memperebutkan posisi juara Grup A.