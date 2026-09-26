PRINTRIDI dan Krista Exhibitions Integrasikan Teknologi 2D-3D di ALLPrint Indonesia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Asosiasi PRINTRIDI menjalin kerja sama dengan Krista Exhibitions Group untuk menghadirkan integrasi teknologi cetak dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) dalam pameran ALLPrint Indonesia 2026.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) oleh Ketua Asosiasi PRINTRIDI sekaligus Direktur Evolusi 3D Eric Rudolf Thedjasurya, dan CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas ekosistem industri percetakan sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi additive manufacturing atau 3D printing di Indonesia.

Integrasi teknologi 2D dan 3D tersebut akan ditampilkan dalam ALLPrint Indonesia 2026 yang berlangsung pada 7-10 Oktober 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran akan menghadirkan sesi berbagi wawasan serta demonstrasi penerapan kedua teknologi tersebut.

Daud mengatakan kolaborasi dengan PRINTRIDI diharapkan memperluas ekosistem industri percetakan dan manufaktur nasional.

Menurut dia, ALLPrint Indonesia menjadi wadah yang mempertemukan penyedia teknologi, pelaku industri, dan pengguna.

“Melalui ALLPrint Indonesia 2026 kami ingin mempertemukan teknologi, pelaku industri, dan pengguna dalam satu platform untuk berbagi pengetahuan, melihat perkembangan teknologi secara langsung, serta membuka peluang kolaborasi dan bisnis baru,” kata Daud, Sabtu (26/9).