PRISMA Peruri Perkuat Literasi Digital UMKM di Tengah Persaingan Pasar Online

PRISMA Peruri bantu UMKM tingkatkan literasi digital dan keamanan bisnis untuk bersaing di era online. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Program Peruri Literasi dan Edukasi Masyarakat Digital (PRISMA) hadir untuk memperkuat kapasitas digital UMKM.

Kegiatan yang digelar di Melting Pop, M Bloc Space, Jakarta, pada Selasa (9/12), ini sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk membantu UMKM beradaptasi dan bertumbuh di ruang digital.

Tema PRISMA tahun ini, “Secure Steps to Digital Success for Business Growth”, menekankan pentingnya keamanan digital sebagai fondasi keberhasilan bisnis di era online.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan UMKM memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan efektif, sehingga dapat bersaing di pasar digital yang kian kompetitif.

Kegiatan dibuka oleh Yahdi Lil Ihsan, POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding dan TJSL Peruri, yang menekankan komitmen perusahaan mendorong kemajuan UMKM.

“Di era yang semakin terhubung, kita tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keamanan data,” ujarnya.

PRISMA menghadirkan tiga pembicara dari kalangan praktisi dan internal Peruri. Fajar Himawan, Livestream Specialist FMCG, membawakan materi perilaku digital yang cerdas, keamanan digital, serta strategi social commerce untuk UMKM.

Agung Muhammad Reza, entrepreneur dan content creator, membahas pemasaran digital melalui storytelling, marketplace, dan pembangunan identitas merek yang efektif tanpa biaya besar.

