Pro Kontra Pemindahan Terminal Cicaheum, Sopir Bus Dukung Pindah ke Leuwipanjang

jpnn.com - BANDUNG - Pemindahan layanan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dari Terminal Cicaheum ke Leuwipanjang masih jadi perdebatan.

Pro kontra di tengah rencana tersebut juga ditanggapi sopir bus yang sehari-hari mengangkut penumpang di Cicaheum.

Salah satu sopir, Joko, merespons positif pemindahan layanan penumpang tersebut.

Joko yang sehari-hari menjadi sopir bus Sugeng Rahayu itu menilai, pemindahan terminal ke Leuwipanjang justru mengefektifkan waktu tempuh para sopir.

Sopir tidak harus mengangkut penumpang di dua terminal, dan seluruhnya ditempatkan di Leuwipanjang.

"Lebih bagus jadi satu, di Leuwipanjang, masalahnya Sugeng Rahayu ada dua tempat. Kalau jadi satu kan enak, enggak harus memotong di Cileuyi. Enaknya dari Leuwipanjang, langsung jalan," kata Joko kepada JPNN di Terminal Cicaheum, Sabtu (30/5).

Alasan lain yang membuatnya setuju ialah jarak terminal Leuwipanjang dengan pintu masuk tol yang lebih dekat, ketimbang dari Cicaheum ke Cileunyi.

"Kalau Leuwipanjang naiknya langsung tol, kalau di sini kan pasti macet, terus di Cinunuk, Cibiru pasti macet. Kalau hari biasa gak pernah, gak macet, Lebaran saja longgar jalannya. Leuwipanjang macetnya palin satu atau dua kilo," ujarnya.