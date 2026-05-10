Proaktif Cegah Stunting, PIK2 Gelar UPIK CERDAS untuk Sentuh Balita dan Ibu Hamil
jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) terus menunjukkan kepedulian sosialnya kepada masyarakat sekitarnya.
Melalui Program UPIK CERDAS sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), kota mandiri yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu menggencarkan upaya pencegahan tengkes (stunting) sejak dini.
UPIK CERDAS adalah akronim dari Upaya PIK2 Cegah dan Atasi Bersama Stunting.
Program tersebut diprakarsasi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk melalui Community Development PIK2.
Kegiatan terbaru UPIK CERDAS digelar di Desa Tanjung Burung dan Desa Tegal Angus, Kabupaten Tangerang, pada pertengahan April lalu.
Dalam kegiatan itu, PIK2 bersama pihak terkait melakukan pengecekan kesehatan balita dan ibu hamil.
Sasaran program itu dibuat spesifik agar penanganannya lebih tepat.
Kelompok yang menjadi fokus adalah anak baduta (bawah dua tahun) -baik mengalami stunting maupun kurang gizi dan ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik atau KEK.
Melalui Program UPIK CERDAS sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, Agung Sedayu Group (ASG) menggencarkan upaya pencegahan tengkes stunting.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- SPKLU Center Jadi Magnet Baru, Aloha PIK2 Targetkan 1,4 Juta Pengunjung
- Kini Ada SPKLU Center di Aloha PIK2, Pengguna Mobil Listrik Bisa Isi Daya Sambil Kulineran
- Hardiknas 2026 di Teluknaga Jadi Ruang Kreatif, Siswa Belajar Teknologi Lewat Minecraft Education
- Seharian Field Trip Kuliner di PIK, dari Ramen sampai Tiramisu Cantik yang Lagi Viral
- Pendapatan PANI di Q1-2026 Tembus Rp 1,1 Triliun, Laba Bersihnya Meroket
- Sinergi Lintas Sektor, Upaya Tekan Stunting di Pedalaman Banten