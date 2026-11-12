ProDEM: Pengganti Gibran Harus Berasal dari Partai Pengusung Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik, legitimasi tata kelola pemerintahan, serta kehormatan konstitusi di tengah mengemukanya wacana dan dinamika mengenai posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) ProDEM Mujib Hermani menyatakan bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman sejarah agar tidak terjebak dalam "aib demokrasi" maupun cacat etika hasil pemilu.

"Apabila terjadi dinamika atau pengisian posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka, maka figur pengganti tersebut secara etika politik dan konstitusional hendaknya berasal dari partai pengusung utama Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024," ujar Mujib di Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Mujib menjelaskan sikap ProDEM jelas guna Menjaga Legitimasi dan Etika Politik (Hindari Aib Demokrasi) Kekuatan kepemimpinan nasional bertumpu pada integritas proses dan kepatuhan terhadap amanat rakyat.

"Untuk menghindari krisis legitimasi serta spekulasi politik yang merugikan iklim demokrasi, penetapan posisi strategis nasional seperti Wapres wajib memperhitungkan garis komitmen politik koalisi pemenang Pilpres 2024. Pengganti Wapres Harus Berasal dari Partai Pengusung Presiden PrabowoPrabowo Subianto terpilih atas dasar mandat rakyat bersama koalisi partai politik pendukungnya," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pengisian wakil presiden harus mencerminkan keselarasan ideologis dan komitmen politik yang dibangun sejak awal perjuangan Pilpres 2024 guna memastikan stabilitas pemerintahan.

Dukungan sepenuhnya jaringan Aktivis ProDEM, Sekjen Mujib Hermani kembali menegaskan keberpihakan dan keselarasan langkah dengan Ketua Majelis Prodem, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat kuat dan paling tepat untuk mengisi kursi Wakil Presiden.

"Kapasitas Operasional dan Pengawalan Agenda Asta Cita Sebagai politisi yang egaliter dan lintas batas:lintas generasi aktivis, lintas partai, lintas suku/golongan, pengawal koalisi, dan figur berbobot politik tinggi, Prof. Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kapasitas operasional, kepemimpinan hukum, serta integritas kebangsaan yang matang," ungkapnya.