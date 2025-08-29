Prodi Manajemen Unika Atma Jaya Bekali 3 Kemampuan Utama Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi (Prodi) Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menjadi salah satu prodi unggulan dari Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya Dr. Irenius Dwinanto Bimo menyatakan para mahasiswa dibekali dengan tiga kemampuan utama untuk menjadi lulusan yang unggul.

Pertama, Core Skill, Irenius menjelaskan lulusan harus menguasai materi inti terkait ilmu manajemen dan peminatan seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan dan lainnya.

Kedua, soft skill, materi yang diberikan dapat menunjang core skill seperti Communication skill, Problem Solving, Teamwork, dan Networking.

"Ketiga technological skill. Para lulusan mendapat materi terkait teknologi yang relevan dengan tren industri saat ini seperti Data Analytics, Project Management, dan Artificial Intelligence," kata Irenius dikutip Jumat (29/8).

Selain itu, dia menyebut tingkat serapan kerja lulusan Prodi Manajemen sangat tinggi dengan rata-rata hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk mendapatkan kerja, hal ini menunjukkan bahwa lulusan Prodi Manajemen terserap dan diminati oleh industri.

"Berbagai keunggulan ini menjadi wujud komitmen Unika Atma Jaya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan global," kata dia.

Irenius menjelaskan prodi Manajemen Unika Atma Jaya memiliki banyak keunggulan sehingga dipercaya banyak mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dalam manajerial, bisnis dan kewirausahaan.