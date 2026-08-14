Prodi S1 Kewirausahaan UT Dampingi Siswa SMA DK Belajar Bisnis Lewat Market Day

jpnn.com, JAKARTA - Ide bisnis tidak cukup berhenti di atas kertas. Melalui kegiatan Market Day, siswa SMA DK atau Dharma Karya UT mendapat kesempatan membawa gagasan usaha dari tahap business plan hingga berhadapan langsung dengan konsumen.

Berlatar belakang hal itu, Program Studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Terbuka (UT) berkolaborasi dengan SMA DK UT menyelenggarakan Market Day pada Jumat (14/8), di lapangan SMA Dharma Karya UT.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Jumat Memikat sekaligus implementasi program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Prodi S1 Kewirausahaan UT.

Program PkM tersebut mengusung tema “Pendampingan Kewirausahaan Siswa SMA Dharma Karya untuk Mendorong Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha melalui Business Plan dan Produk.”

"Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kewirausahaan, tetapi juga pengalaman nyata dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah usaha," kata Ketua Tim PkM, Dr. Rini Dwiyani Hadiwidjaja, S.E., M.Si.

Dia menjelaskan bahwa proses pendampingan dirancang agar siswa memperoleh pemahaman kewirausahaan secara menyeluruh.

Siswa diajak melihat bahwa sebuah usaha perlu dibangun melalui proses yang terencana, mulai dari mengenali peluang, memahami kebutuhan konsumen, menyusun business plan, mengembangkan produk, menentukan strategi pemasaran, hingga mengelola aspek keuangan.

Sebelum Market Day dilaksanakan, tim Prodi S1 Kewirausahaan UT telah memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan kepada siswa.