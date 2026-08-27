Prodi Teknik Elektro Untar Raih Akreditasi Unggul dari LAM Teknik, Mantap!
jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Sarjana Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara (Untar) meraih akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik).
Peringkat akreditasi tersebut berlaku mulai 21 Agustus 2026 hingga 20 Agustus 2029.
Peringkat Unggul diperoleh setelah Prodi Teknik Elektro FT Untar menjalani proses asesmen yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan.
Penilaian antara lain meliputi kurikulum, kualitas dosen, penelitian, sarana dan prasarana, serta capaian lulusan.
Rektor Untar Prof. Amad Sudiro mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja sivitas akademika dalam menjaga mutu pendidikan.
“Predikat ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika FT Untar," ujar Prof. Amad Sudiro dalam keterangannya, Kamis (27/8).
Prof. Amad Sudiro menegaskan pihaknya akan terus memperkuat standar mutu pendidikan, riset, dan inovasi agar lulusan Teknik Elektro Untar mampu bersaing secara profesional, berintegritas, dan memiliki daya saing global.
Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro FT Untar Dr. Ir. Joni Fat mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya program studi dalam mengembangkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan industri.
Prodi Teknik Elektro Untar meraih akreditasi unggul dari LAM Teknik setelah menjalani proses asesmen yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan
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