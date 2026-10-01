Prodi TI Yarsi Kenalkan Aplikasi Nagham Berbasis Android di Lenteng Agung
jpnn.com - JAKARTA – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Teknik Informatika Universitas Yarsi memperkenalkan Aplikasi Nagham berbasis Android kepada jemaah Masjid Jami’ Al-Barkah, Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Pelatihan seni membaca Al-Qur'an (nagham) ini berlangsung dalam dua pertemuan, pada 24 Agustus dan 7 September 2026, dan diikuti oleh 30 peserta berusia 18–30 tahun.
Tim PkM terdiri dari Nova Eka Diana, Suhaeri, Ahmad Sabiq, dan Arsyad.
Kegiatan yang bertajuk "Penerapan dan Pelatihan Aplikasi Nagham dalam Seni Membaca Al-Qur'an Berbasis Android" ini dilaksanakan bersama mitra, yaitu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami’ Al-Barkah dengan sumber pendanaan Hibah Internal PkM Universitas YARSI.
Pada pertemuan pertama, Senin (24/8/2026), kegiatan diawali dengan asesmen tahsin. Penilaian awal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelancaran dan ketepatan makharijul huruf peserta sebelum melangkah pada pembelajaran nada bacaan (nagham).
Setelah asesmen, peserta diperkenalkan dengan tujuh jenis nagham populer, yakni Bayati, Shoba, Hijaz, Rost, Sika, Jiharkah, dan Nahawand.
Khusus pada pelatihan kali ini, peserta difokuskan untuk mempraktikkan satu jenis nagham dasar terlebih dahulu, yaitu nagham Bayati.
Inovasi utama dalam pelatihan ini ialah pemanfaatan teknologi digital. Peserta diperkenalkan dengan ‘Aplikasi Nagham’ berbasis Android yang diciptakan langsung oleh salah satu anggota tim PkM, yakni Arsyad.
Peserta diperkenalkan dengan Aplikasi Nagham berbasis Android yang diciptakan langsung oleh salah satu anggota tim PKM.
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