Prodia Hadirkan Advanced Lipid Profile, Ini Manfaatnya

jpnn.com, JAKARTA - Pada momentum World Heart Day 2026, PT Prodia Widyahusada Tbk memperkenalkan Advanced Lipid Profile, pemeriksaan yang membantu memberikan gambaran risiko kardiovaskular secara lebih komprehensif dan personal.

Tidak hanya melihat kadar kolesterol dan trigliserida, Advanced Lipid Profile mengintegrasikan sejumlah parameter lipid dan faktor klinis untuk membantu dokter dan pasien memahami kondisi serta risiko kesehatan kardiovaskular secara lebih menyeluruh.

Layanan itu juga menjadi salah satu penerapan awal Laboratory Clinical Decision Support (CDS) dengan dukungan Abbott untuk Prodia.

Peluncuran Advanced Lipid Profile oleh Prodia secara resmi diselenggarakan bertepatan dengan Seminar World Heart Day 2026 bertema 'The Heart of Longevity: Living Well, Living Longer' pada 19 September 2026 di Hotel Gran Melia Jakarta.

Seminar diselenggarakan oleh Prodia dengan dukungan dari Abbott, dan dihadiri oleh perwakilan manajemen dari kedua perusahaan, termasuk dari Prodia turut hadir Indriyanti Rafi Sukmawati, selaku Commercial & Partnership Director.

Inisiatif tersebut menegaskan komitmen bersama kedua perusahaan dalam mendukung perawatan preventif serta mewujudkan hasil pemeriksaan pasien yang lebih baik.

Rangkaian acara diisi dengan dua sesi edukasi yang membahas kesehatan jantung dari perspektif yang berbeda.

Dr. Farid, Sp.PD-KEMD membawakan sesi 'Understanding Cholesterol: What Your.Numbers Really Mean?' yang mengajak peserta memahami hasil pemeriksaan kolesterol serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko kardiovaskular.