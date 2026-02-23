menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Produk Amerika Tak Wajib Sertifikasi Halal, YMKI Ajak Semua Muslim Lakukan Boikot

Produk Amerika Tak Wajib Sertifikasi Halal, YMKI Ajak Semua Muslim Lakukan Boikot

Produk Amerika Tak Wajib Sertifikasi Halal, YMKI Ajak Semua Muslim Lakukan Boikot
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ferry Irawan melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang membolehkan sejumlah produk asal Amerika Serikat masuk ke Indonesia tanpa melalui proses sertifikasi halal.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan kedaulatan hukum nasional.

Ferry menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tetap berdiri tegak dalam menegakkan aturan yang berlaku di dalam negeri.

Baca Juga:

“Mengenai produk-produk Amerika yang akan masuk di indonesia Harus nya Indonesia tetap menjaga kedaulatannya dimana hukum di indonesia harus dipatuhi oleh negara lain,” kata Ketua YKMI, Ferry Irawan, Senin (23/2).

Ia menyampaikan bahwa seluruh produk asing yang beredar di Indonesia wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan nasional tanpa pengecualian.

Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap negara tertentu dalam urusan regulasi perdagangan.

“Sehingga barang dari negara manapun yang akan masuk ke indonesia harus tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia,” ucapnya.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai terlalu lunak dalam menghadapi tekanan dagang dari Amerika Serikat.

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang membolehkan produk Amerika Serikat tanpa sertifikasi halal

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI