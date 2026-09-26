Produk Hukum Daerah Harus Selaras dengan Program Prioritas Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawasi, membina, dan mengarahkan pembentukan produk hukum di daerah yang harus selaras dengan program prioritas nasional. Semua kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah (pemda) harus berjalan beriringan.

Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kemendagri Imelda mengatakan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria ditetapkan pemerintah pusat.

Kemendagri yang merupakan pembina umum dari pemda-pemda selalu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum.

“Itu sesuai dengan salah satu ruang lingkup pembinaan umum oleh kemendagri, yakni kebijakan daerah. Pemerintah pusat mempunyai visi-misi yang nanti dijabarkan dalam berbagai program. Tentunya, ini membutuhkan aturan, baik di tingkat pusat maupun daerah agar program kerja yang dicanangkan bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta (25/9).

Dalam poin ketujuh Visi-Misi Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka dinyatakan pemerintah berjanji memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Dalam penyusunan peraturan daerah (perda) dan kepala daerah (perkada), menurut Imelda, pemda harus menyesuaikan dengan program prioritas nasional.

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“Itu agar kebijakan, program, dan pelaksanaan di lapangan memiliki payung hukum dari pusat hingga daerah sehingga tidak ada kekhawatiran dari para birokrat dalam menjalankan sebuah program. Kepastian hukumnya terjamin,” ucapnya.

Berdasarkan data Kemendagri, produk hukum yang dilahirkan pemda-pemda semakin mendukung program prioritas nasional dan daerah.