Produk Inovatif dari Somethinc Ini Bikin Alis Natural

jpnn.com, JAKARTA - Somethinc kembali menghadirkan inovasi terbaru di dunia kecantikan lokal dengan meluncurkan rangkaian produk alis inovatif, Microslim 4D Eyebrow Pencil, Brow Filler Slim Retractable Eyebrow, & Browcara 24Hold.

Peluncuran rangkaian produk brows kali ini menegaskan komitmen Somethinc untuk selalu menghadirkan pilihan makeup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Hadir dengan berbagai tipe tip, dari yang paling tipis 0.8mm hingga oval-blade tip, rangkaian produk ini memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk menemukan gaya alis sesuai preferensi mereka mulai dari tampilan natural, tegas, hingga efek seperti sulam alis.

Somethinc memperkenalkan Microslim 4D Eyebrow Pencil sebagai pensil alis setipis jarum, dengan ukuran 0.8mm micro-tip.

Ukuran ini memungkinkan pengguna untuk membuat goresan sehalus rambut asli, menghadirkan efek hair-strokes layaknya microblading, namun dengan cara yang jauh lebih praktis. Hasilnya adalah alis yang tampak lebih penuh, natural, & presisi sempurna untuk mereka yang ingin tampil rapi namun tetap effortless.

“Alis dapat membawa dampak besar pada tampilan seseorang. Dengan inovasi terbaru ini, kami ingin setiap orang merasa lebih percaya diri, apa pun bentuk alis yang mereka miliki. Melalui Microslim 4D, Brow Filler, & Browcara 24Hold, Somethinc menghadirkan berbagai pilihan tip & formula tahan lama, koleksi brows ini bisa menyesuaikan kebutuhan siapa pun,” kata Founder of BeautyHaul Group Irene Ursula.

Baca Juga: Somethinc Luncurkan Inovasi Produk Bibir Terbaru Forever Stay Comfort Lip Glaze

Bagi yang menyukai alis dengan efek terisi penuh namun tetap lembut, Brow Filler Slim Retractable Eyebrow hadir dengan inovasi oval-blade tip.

Bentuk unik ini memungkinkan pengguna untuk melakukan dua aksi sekaligus, membingkai & mengisi alis dengan mudah. Hasil akhirnya memberikan efek brow-filler yang rapi, lembut, & natural, sehingga cocok dipakai oleh pemula maupun profesional. Dengan tambahan spoolie di ujungnya, pengguna dapat langsung membaurkan warna untuk menciptakan gradasi halus yang sempurna.