Produk Olahan Susu Asal Bekasi Berhasil Tembus Pasar Asia Tenggara, Nilainya Fantastis!

jpnn.com, BEKASI - Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi melepas ekspor produk PT Frisian Flag Indonesia (FFI) ke pasar Malaysia dan Filipina pada Selasa, 30 September 2025.

Selain kedua negara tersebut, FFI juga telah berhasil menembus pasar Thailand, Vietnam, Myanmar dan Kamboja.

Pada 2025, FFI menargetkan ekspor sebanyak 4.500 kontainer atau nilainya setara Rp 2 triliun.

Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat FFI dalam memperluas pasar produk olahan susu Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Budi Santoso menyampaikan apresiasinya atas kontribusi FFI terhadap peningkatan ekspor nasional.

Dia mengungkapkan ekspor Indonesia tumbuh 8,03 persen pada periode Januari–Juli 2025, salah satunya berkat kontribusi industri pengolahan susu.

"Saya berharap kemitraan Frisian Flag dengan peternak dan UMKM terus diperkuat, sehingga manfaat ekspor dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Mendag Budi Santoso dalam keterangannya, Senin (6/10).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menegaskan pentingnya dukungan pemerintah melalui pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk authorized economic operator (AEO) bagi pelaku industri.