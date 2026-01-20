Produk Perikanan Maluku Buka Pasar Baru di Jepang, Bea Cukai Ambon Sampaikan Harapan

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - PT Lumbung Ikan Maluku (PT LIM) melaksanakan ekspor perdana frozen tuna loin sebanyak dua boks ke Jepang pada Senin (19/1).

Ekspor ini menjadi tonggak penting bagi PT LIM karena merupakan pengiriman perdana ke negara tujuan baru, setelah sebelumnya secara rutin melakukan ekspor ke Amerika Serikat PT LIM mengekspor frozen tuna loin melalui jalur udara dengan rute Ambon–Jakarta–Bali–Jepang.

Dalam pelaksanaan ekspor ini, PT LIM mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara mandiri dengan asistensi dari Bea Cukai Ambon.

Perusahaan tersebut juga mengajukan PEB menggunakan sistem SSM Ekspor melalui portal LNSW sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan layanan kepabeanan berbasis elektronik.

"Seluruh rangkaian proses ekspor terlaksana sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna memastikan kualitas serta mutu produk tetap terjaga hingga tiba di negara tujuan," kata Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan dalam keterangannya, Selasa (20/1).

Dia berharap melalui ekspor perdana ke Jepang ini, PT LIM dapat membuka peluang pasar baru.

Harapan lainnya adalah dapat memperluas jangkauan ekspor produk perikanan Maluku, serta meningkatkan daya saing produk perikanan nasional di pasar internasional.

"Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara pelaku usaha dan Bea Cukai, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Maluku," ujar Farid. (mrk/jpnn)