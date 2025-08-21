Produk Reksa Dana dan Pasar Uang Syariah BRI-MI Tembus Rp 1 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Produk Reksa Dana Pasar Uang Syariah kelolaan PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI), yakni BRI Seruni Pasar Uang Syariah (SPUS), mencatatkan kinerja positif dan terus menunjukkan pertumbuhan yang solid.

Hingga 19 Agustus 2025, dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) SPUS resmi menembus Rp1 triliun, menandai pencapaian signifikan bagi produk berbasis syariah yang telah diformulasikan oleh BRI-MI.

Direktur Utama BRI-MI, Tina Meilina menyampaikan apresiasi kepada seluruh investor sehingga tercapainya catatan positif ini.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada produk syariah kami, BRI SeruniPasar Uang Syariah. Capaian AUM Rp1 triliun ini menjadi bukti bahwa minat masyarakatterhadap produk investasi syariah terus meningkat, sekaligus mencerminkan konsistensi kinerjaproduk ini di pasar,” ujarnya.

Tina menambahkan bahwa BRI Seruni Pasar Uang Syariah hadir sebagai solusi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu memberikan imbal hasil optimal.

“Dengan adanya produk ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mudah, likuid, serta sesuai prinsip syariah. Kami percaya BRI Seruni Pasar Uang Syariah dapat menjadi pilihan strategis untuk mendukung stabilitas keuangan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia,” tambahnya.

Catatkan Imbal Hasil yang Optimal

Dari sisi kinerja, BRI Seruni Pasar Uang Syariah juga menunjukkan hasil yang solid. Per 19Agustus 2025, produk ini mencatatkan imbal hasil year-on-year sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata pasar reksa dana pasar uang.