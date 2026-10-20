Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi Muting Jadi Buah Bibir di Festival Kalimaro

jpnn.com - JAKARTA - Belasan produk unggulan Kawasan Transmigrasi Muting dipamerkan dalam Festival Kalimaro di Merauke, Papua Selatan.

Kopi robusta, teh sarang semut, tepung sagu, hingga pupuk organik buatan warga transmigran jadi buah bibir dan menarik banyak perhatian lebih dari 12.500 pengunjung festival.

“Kami berterima kasih kepada Tim Ekspedisi Patriot yang telah mendukung pemasaran pupuk organik kami di Festival Kalimaro. Kami sangat senang karena produk kami bisa dikenal lebih luas dan bermanfaat bagi para petani,” kata Kepala BUMK Kumbel Jaya, Kampung Belbelan, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke Suyekno, Selasa (20/10).

Ketua Tim 16 Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada (UGM) Rindu S. M. Firdaus mengatakan keikutsertaan dalam Festival Kalimaro menjadi langkah awal untuk memperkuat pemasaran produk lokal melalui kerja sama antarkelompok usaha masyarakat.

Uji coba pemasaran kolektif ini merupakan langkah awal untuk menunjukkan bahwa kelompok-kelompok usaha masyarakat di Kawasan Transmigrasi Muting dapat saling menguatkan melalui kerja sama.

Melalui kegiatan ini, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) UGM membantu pelaku usaha memasarkan produk secara bersama-sama untuk menekan biaya transportasi, promosi, dan sewa stan. Selain itu, tim memperkenalkan katalog produk unggulan Kawasan Transmigrasi Muting agar masyarakat lebih mudah mengenali produk lokal.

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Sebanyak 12 produk unggulan ditampilkan dalam festival tersebut, tak hanya produk olahan dari transmigran saja, tetapi juga sembilan potensi wisata di Kawasan Transmigrasi Muting.

Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya Tim 16 TEP UGM untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Ke depan, pemasaran kolektif diharapkan dapat memperluas jangkauan pembeli sekaligus membuka peluang pengembangan produk dan pariwisata lokal.