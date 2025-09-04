Produkitivitas Sawit Jadi Kunci Kemandirian Pangan & Kesejahteraan Petani

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mendorong semua pihak baik pemerintah, dan asosiasi petani sawit untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Hal itu disampaikan dalam Forum Bisnis Kemitraan Aspekpir Indonesia yang berlangsung di Pekanbaru, akhir Agustus lalu.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa menyampaikan perusahaan berkomitmen untuk mendukung peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

PalmCo tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil panen (offtaker), tetapi juga sebagai penggerak ekosistem sawit dari hulu ke hilir.

“Sejalan dengan visi kemandiran pangan dan penguatan petani, kami mendorong peremajaan sawit rakyat, penyediaan bibit unggul bersertifikat, hingga penguatan kelembagaan petani,” kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/9).

PalmCo tercatat telah membantu penerbitan rekomendasi teknis untuk 14.520 hektar kebun, merealisasikan pencairan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seluas 13.864 hektar dengan nilai lebih dari Rp 831 miliar, serta melaksanakan penanaman di 10.628 hektar kebun sawit masyarakat hingga Juli 2025.

Perusahaan juga mendistribusikan 5,7 juta bibit unggul untuk mendukung peremajaan di lahan 40.000 hektar yang melibatkan lebih dari 20.000 petani.

Selain itu, PalmCo mendampingi 90 koperasi petani sawit di berbagai daerah dengan pelatihan teknis, administrasi, dan manajemen budidaya.