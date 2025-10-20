Produksi Batu Bara di Sumsel Turun 50 Persen Imbas dari Pembangunan Jalan Khusus
jpnn.com, PALEMBANG - Pembangunan jalan khusus batu bara sepanjang 120 kilometer di Sumatera Selatan sudah dalam tahap pengerjaan.
Namun, imbas dari pembangunan tersebut, aktivitas pertambangan batubara di sejumlah wilayah di Provinsi Sumsel mengalami penurunan tajam dalam beberapa bulan terakhir.
Sejumlah perusahaan tambang di wilayah Muara Enim dan Lahat bahkan menghentikan sementara operasional akibat belum terhubungnya jalan khusus angkutan batu bara yang masih dalam tahap pembangunan.
“Batu bara di Sumsel, khususnya di Muara Enim dan Lahat, drop-nya besar sekali, lebih dari 50 persen,” ungkap Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Sumsel (APBS) Andi Asmara, Senin (20/10/2025).
Kondisi itu terjadi karena akses distribusi batubara yang belum sepenuhnya tersambung.
“Targetnya, seluruh tambang bisa saling terhubung mulai dari Tanjung Enim ke tambang BAS milik Grup Titan, PT Bara Murti, eks tambang ABS, GGB, lalu ke Banjar Sri Bumi atau C-Way RDP, hingga akhirnya tersambung ke jalan SLR,” ujar Andi.
Andi mengatakan penyelesaian jalan khusus ini menjadi kunci untuk memulihkan aktivitas tambang dan memastikan pasokan batu bara tetap stabil.
“Kalau jalur ini selesai, distribusi akan lancar. Sekarang banyak perusahaan memilih berhenti karena biaya logistik terlalu tinggi kalau tetap lewat jalan umum,” kata Andi.
Imbas dari pembangunan jalan khusus Batu bara, produksi Batu bara di Sumsel turun 50 persen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Siapkan Generasi Emas 2045, Gubernur Herman Deru Luncurkan Sultan Muda Privilege Card
- Ada Aktivitas Mencurigakan di Muara Enim, Polisi Bergerak
- Gubernur Herman Deru Jadikan Porprov XV Sumsel Tolok Ukur Kemajuan Olahraga Daerah
- Cik Ujang Dorong BNI & Developer Wujudkan Rumah Layak Huni di Sumsel
- Apresiasi Kontribusi BUMN, Cik Ujang Ajak Semen Baturaja Dukung Pembangunan Sumsel
- Wagub Cik Ujang & Menpar Dorong Lulusan Poltekpar Jadi Agen Perubahan Pariwisata Indonesia