Produksi Beras Diproyeksikan Meningkat 4,1 Juta Ton tanpa Impor

jpnn.com - JAKARTA - Produksi beras Indonesia 2025 diproyeksikan terus mengalami peningkatan. Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman mengatakan bahwa proyeksi produksi beras meningkat hingga 4,1 juta ton hingga akhir 2025, tanpa adanya impor komoditas tersebut.

"Kami hitung selalu moderat. Tahun lalu, (arahan Presiden Prabowo Subianto) empat tahun swasembada, rencananya. Alhamdulillah, tinggal 1 bulan lagi. Sesuai BPS (Badan Pusat Statistik), produksi beras aman. Naik produksi 4,1 juta ton dan itu tertinggi sejak perubahan data BPS," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (8/11).

Eskalasi produksi beras Indonesia di 2025 yang melampaui capaian sebelumnya menunjukkan pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto mulai membuahkan keberhasilan yang konkret. Hal itu dilanjutkan dengan kuatnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dipastikan tidak ada impor.

Disebutkan produksi padi setara beras di 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Angka itu meningkat bila dibandingkan produksi tahun sebelumnya mencapai 30 juta ton lebih.

Amran yang juga menteri pertanian itu mengatakan bahwa kondisi produksi dan stok beras saat ini sangat ideal untuk menjaga stabilitas pangan. Dia memproyeksikan stok CB dapat lebih dari 3 juta ton hingga akhir 2025, dan menjadi capaian tertinggi pemerintah bersama Peru Bulog.

"Stok cadangan beras nasional kita diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam 5 tahun terakhir," ungkap Amran.

Dalam catatan Bapanas, stok akhir tahun CBP dalam 5 tahun terakhir masih berkisar di bawah 2 juta ton. Perinciannya di 2021 berada di 0,8 juta ton; 2022 di 0,3 juta ton; 2023 di 0,8 juta ton; dan mulai meningkat di 2024 dengan stok akhir CBP 1,8 juta ton. Sementara proyeksi stok akhir CBP di 2025 yang dapat berada lebih dari 3 juta ton akan melampaui torehan tersebut.

Selain itu, dalam 18 tahun terakhir, stok akhir CBP yang tanpa pasokan dari importasi juga belum pernah mencapai hingga lebih 3 juta ton. Tercatat di 2008 yang tak ada impor, stok akhir CBP berada di 1,1 juta ton.