Produksi Chip Samsung Anjlok Imbas Aksi Mogok Kerja

jpnn.com - Samsung dilaporkan tengah mengalami krisis chip semikonduktor imbas aksi mogok kerja yang dilakukan lebih dari 40.000 pekerja di Pyeongtaek, Korea Selatan sejak awal pekan lalu.

Dilansir dari Sam Mobile pada Senin, aksi mogok kerja tersebut menyebabkan penurunan signifikan pada produksi chip semikonduktor Samsung.

Serikat pekerja menyatakan produksi foundry turun sekitar 58 persen, sedangkan produksi chip memori berkurang 18 persen selama shift malam pada Kamis (23/4) waktu setempat.

Para pekerja yang ikut aksi tidak masuk pada jadwal kerja malam mulai Kamis pukul 22.00 hingga Jumat (24/4) pagi pukul 06.00.

Serikat pekerja menuntut kenaikan upah serta penghapusan batasan bonus pada skema upah berdasarkan kinerja.

Selain itu, serikat pekerja juga meminta sekitar 15 persen laba operasional dialokasikan sebagai bonus kinerja bagi pekerja yang tergabung dalam serikat.

Diketahui, pabrik semikonduktor Samsung beroperasi 24 jam sehari dengan sistem tiga shift, sehingga gangguan pada satu shift akan cukup berdampak terhadap proses produksi.

Aksi mogok kerja itu terjadi di tengah tingginya permintaan chip global, ketika Samsung tengah berupaya meningkatkan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar.