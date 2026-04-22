Produksi Film Superman: Man of Tomorrow Resmi Dimulai, Ini Bocorannya
jpnn.com, JAKARTA - Sutradara James Gunn mengonfirmasi bahwa proses produksi film Superman: Man of Tomorrow telah dimulai.
Kepastian ini disampaikan melalui unggahan di media sosial yang menampilkan potongan gambar dari lokasi syuting.
Dalam foto yang dibagikan, terlihat sejumlah properti menarik, seperti papan catur, lencana penjara Van Kull milik karakter A. Luthor alias Lex Luthor, serta sebuah kantong makanan ringan.
Kehadiran detail tersebut memicu spekulasi penggemar mengenai alur cerita yang akan diangkat dalam film terbaru semesta DC tersebut.
Aktor David Corenswet kembali dipercaya memerankan sosok Superman dalam film ini, melanjutkan perannya sebagai pahlawan utama.
Dalam sekuel tersebut, Superman diceritakan harus bekerja sama dengan musuh bebuyutannya, Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult, untuk menghadapi ancaman yang lebih besar.
Ancaman tersebut datang dari sosok Brainiac, antagonis supercerdas yang dalam film ini diperankan oleh Lars Eidinger.
Selain itu, aktris Adria Arjona turut bergabung dalam jajaran pemain sebagai karakter Maxima, ratu alien yang dalam komik memiliki hubungan kompleks dengan Superman.
