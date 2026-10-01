Produksi Jagung Jateng Sudah Capai 2,68 juta ton, Kukuhkan Sebagai Lumbung Pangan Nasional
jpnn.com, SUKOHARJO - Produksi jagung Jawa Tengah pada Januari hingga September 2026 sudah mencapai mencapai 2,68 juta ton. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun.
Capaian itu mengukuhkah provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional.
“Jawa Tengah tetap meneguhkan sebagai lumbung pangan nasional, tidak hanya padi tetapi juga jagung,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat acara Panen Raya Jagung di lahan Gapoktan Krido Dharmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Kamis, 1 Oktober 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton pipilan kering dengan kadar air 28 persen.
Jumlah tersebut berkontribusi sekitar 17,02 persen terhadap produksi jagung nasional. Jumlah itu menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen terbesar kedua secara nasional.
Untuk mempertahankan produksi, Luthfi menekankan sejumlah faktor utama, mulai dari menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi, ketersediaan air, hingga pupuk dan kelancaran distribusinya.
Khusus persoalan air, menurutnya yang terpenting adalah memastikan air benar-benar sampai ke lahan pertanian.
Untuk memperkuat sumber air, lanjut Luthfi, dapat diperkuat melalui berbagai cara, antara lain pembuatan sumur dalam, sumur dangkal, jaringan irigasi, hingga embung. Pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk agar petani tidak kesulitan saat memasuki musim tanam.
Produksi jagung Jawa Tengah pada Januari hingga September 2026 sudah mencapai mencapai 2,68 juta ton.
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