Produksi Mobil GAC Group Tembus 30 Juta Unit, Siap Hadirkan Kendaraan Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - GAC Group mencatatkan sejarah baru karena telah memproduksi 30 juta unit kendaraan sejak perusahaan berdiri pada 1997 hingga Juli 2026.

Pencapaian itu memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu pemain utama di industri otomotif global.

CEO GAC Indonesia, Andry Ciu mengungkapkan pencapaian sebanyak itu mencerminkan kepercayaan yang diberikan jutaan pelanggan kepada GAC selama hampir tiga dekade.

"Bagi kami di Indonesia, ini menjadi bukti bahwa setiap kendaraan GAC yang kami hadirkan dibangun dengan standar manufaktur global yang teruji. Seiring dengan penguatan kehadiran GAC di Indonesia, termasuk melalui perakitan lokal dan pengembangan jaringan layanan, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kualitas produk," ujar Andry Ciu dalam siaran persnya, Sabtu (11/7).

GAC terus memperkuat ekspansi internasional melalui GAC International yang kini telah menjangkau 102 negara dan wilayah di lima benua.

Ekspansi tersebut didukung lebih dari 680 jaringan penjualan dan layanan, lima basis produksi di luar negeri, serta sembilan pusat distribusi suku cadang regional.

Dalam beberapa tahun terakhir, GAC juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan jaringan operasional global, serta percepatan pengembangan kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV) sebagai bagian dari strategi mobilitas berkelanjutan perusahaan.

Indonesia menjadi salah satu pasar penting dalam perjalanan global GAC.