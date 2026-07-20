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Produksi Pabrik Isuzu di Karawang Tembus 300.000 Unit, Siap Perkuat Ekspor

Produksi Pabrik Isuzu di Karawang Tembus 300.000 Unit, Siap Perkuat Ekspor
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PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mencatatkan pencapaian bisnisnya dalam industri otomotif. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, KARAWANG - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mencatatkan pencapaian bisnisnya dalam industri otomotif.

Pabrik Isuzu yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu mencatkan produksi mencapai 300.000 unit kendaraan.

Pencapaian itu menjadi bukti konsistensi Isuzu dalam menghadirkan kendaraan komersial berkualitas yang bisa menembus kancah global.

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President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Masayasu Hideshima mengatakan pencapaian ini merupakan hasil kerja keras Isuzu bersama para mitra bisnis.

"Pencapaian produksi 300.000 unit di Isuzu Karawang Plant merupakan tonggak penting dalam perjalanan PT Isuzu Astra Motor Indonesia," ujar Hideshima saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Senin (20/7).

Pencapaian luar biasa ini menjadi refleksi perjalanan Isuzu di Indonesia sebagai spesialis kendaraan komersial, sekaligus bukti konkret dalam menggerakan roda penggerak ekonomi riil.

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Isuzu secara nyata berkontribusi terhadap industrialisasi nasional melalui peningkatan persentase TKDN, penyumbang pajak yang signifikan, mendukung kelancaran berbagai sektor bisnis, hingga menghasilkan devisa melalui jalur ekspor.

Saat ini Isuzu Karawang Plant memproduksi berbagai kendaraan komersial Isuzu, yaitu Isuzu ELF, Isuzu GIGA, dan Isuzu Traga.

Pabrik Isuzu yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu mencatkan produksi mencapai 300.000 unit kendaraan.

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