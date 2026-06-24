Produksi Padi Jateng Tembus 6,69 Juta Ton, Gubernur Ahmad Luthfi Siapkan Strategi Hadapi Kemarau

jpnn.com, SUKOHARJO - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot produksi padi untuk memenuhi target nasional sebesar 10,5 juta ton pada 2026.

Hingga periode Januari–Juli 2026, produksi padi Jawa Tengah diproyeksikan mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling (GKG) atau sekitar 63,43 persen dari target produksi tahun 2026.

Capaian itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Panen Raya Padi bersama para petani di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Luthfi melakukan panen menggunakan combine harvester, meninjau pengolahan lahan pascapanen, serta berdialog dengan petani dan pemangku kepentingan sektor pertanian.

Luthfi mengatakan panen raya tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas capaian produksi pertanian di wilayahnya.

Namun demikian, dia berharap kepada berbagai pihak agar mulai menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

“Ke depan tantangannya adalah perubahan musim. Perkiraannya musim kemarau akan panjang. Karena itu seluruh bupati dan wali kota harus melakukan mapping (pemetaan) wilayah yang terdampak kekeringan agar target swasembada pangan dapat terpenuhi,” ujarnya.

Berbagai langkah antisipasi akan dilakukan melalui pipanisasi, sumurisasi, pemanfaatan sumber air baku, hingga distribusi bantuan pompa sesuai kebutuhan di lapangan.