Produksi Sumur Semberah-206 Lampaui Target, Elnusa Perkuat Kiprah di Sektor Hulu

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) kembali menunjukkan kapabilitas operational excellence melalui keberhasilan pengeboran Sumur Semberah-206 (SEM-20-US) milik PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) Zona 9 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Bertindak sebagai drilling contractor melalui Rig EMR-001, Elnusa mendukung operasi pengeboran hingga uji produksi yang menghasilkan initial production lebih dari dua kali target awal.

Kegiatan pengeboran yang dimulai pada 4 Juni 2026 digelar dalam 45 hari dan mencapai tahap uji produksi pada 19 Agustus 2026.

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Hasil pengujian mencatat initial production sebesar 5,36 MMSCFD gas dan 406 BOPD minyak, dibandingkan target awal sebesar 2,1 MMSCFD gas dan 175 BOPD minyak.

Capaian tersebut setara sekitar 255% dari target gas dan 232% dari target minyak, sekaligus menunjukkan kontribusi nyata aktivitas pengeboran dalam membuka dan mengoptimalkan potensi produksi aset hulu.

Corporate Secretary Elnusa, Rustam Aji mengatakan keberhasilan tersebut mencerminkan positioning Elnusa sebagai solution partner yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi pada penciptaan nilai dan peningkatan produktivitas aset pelanggan.

“Bagi Elnusa, operational excellence bukan hanya mengenai kemampuan menyelesaikan pengeboran dengan aman dan andal. Nilai tambahnya terletak pada bagaimana kompetensi, aset, teknologi, dan pengalaman yang kami miliki dapat mendukung pelanggan mengoptimalkan potensi aset dan produksi. Hasil Sumur Semberah-206 menjadi salah satu bukti konkret dari kapabilitas tersebut,” ujar Rustam.

Keberhasilan operasi didukung kemampuan Elnusa mengoperasikan Rig EMR-001 untuk pengeboran berarah hingga kedalaman akhir 11.685 ftMD.