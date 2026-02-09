Produktif Berkarya, Satpam PKSS Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu personel satuan pengamanan PKSS berhasil meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) karena menciptkan karya ilmiah terbanyak.

Pencapaian ini menegaskan bahwa tugas pengamanan dan pengembangan diri dapat berjalan beriringan.

Hal itu juga membuktikan bahwa Khoirul Anam yang menjalani profesi satpam mampu menghasilkan ide dan karya yang bernilai.

Khoirul Anam bekerja sebagai satuan pengamanan PKSS yang bertugas di BRI Kantor Cabang Tanjung Priok, Jakarta Utara telah berhasil mengumpulkan 13 karya ilmiah.

Karya tersebut juga telah dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional, serta sejumlah buku ber-ISBN yang terdaftar di Perpustakaan Nasional.

Menariknya, minat menulis Anam tidak muncul secara instan. Kebiasaan tersebut berawal sejak 2019, saat ia mulai menulis buku mutasi satpam sebagai bentuk dokumentasi saat tugas bertugas. Dari kebiasaan sederhana tersebut, aktivitas menulis berkembang menjadi karya ilmiah yang lebih sistematis dan akademis.

Di tengah kesibukannya sebagai satuan pengamanan, Anam tetap menempatkan tugas utama sebagai prioritas. Berbekal pendidikan hingga jenjang S2, ia membuktikan bahwa profesi satpam tidak menghalangi semangat untuk terus belajar dan berkarya.

Dengan disiplin tinggi, Anam memanfaatkan waktu luang saat turun jaga atau setelah pergantian shift untuk menulis, sementara aktivitas perkuliahan dijalaninya pada akhir pekan agar tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaan.