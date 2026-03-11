Produsen Mobil Eropa Terpaksa Melakukan PHK Terhadap Puluhan Ribu Orang
jpnn.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantam sejumlah produsen mobil besar di Eropa.
Fenomena itu mencerminkan tekanan berat yang tengah dihadapi industri otomotif kawasan tersebut, di tengah perubahan besar menuju era kendaraan listrik.
Salah satu langkah paling mencolok datang dari Volkswagen. Dalam laporan tahunannya, produsen asal Jerman itu mengungkapkan rencana memangkas sekitar 50.000 pekerjaan di Jerman hingga 2030.
Pakar industri otomotif dari University of Birmingham, David Bailey, menyebut skala langkah tersebut sangat besar.
Menurutnya, keputusan itu mencerminkan “badai sempurna” yang kini menghantam produsen mobil Eropa, mulai dari penurunan permintaan global hingga perubahan teknologi yang cepat.
Tekanan serupa juga terlihat di Inggris. Produsen mobil mewah Aston Martin mengumumkan rencana memangkas hingga 20 persen tenaga kerjanya setelah menghadapi kerugian finansial yang berkepanjangan.
Sementara itu, Jaguar Land Rover juga tengah mengurangi ratusan posisi manajemen melalui program pengunduran diri sukarela.
Sejumlah faktor mendorong gelombang PHK ini. Permintaan di beberapa pasar ekspor utama mulai melemah, sehingga menghambat pertumbuhan penjualan produsen Eropa yang selama ini bergantung pada pasar global.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantam sejumlah produsen mobil besar di Eropa. Puluhan ribu orang kena dampaknya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ketum KSPSI: Perkembangan di Timur Tengah Ngeri-Ngeri Sedap, Buruh Harus Tahu
- Diduga 400 Karyawan Mie Sedaap Dirumahkan, Menaker & DPR Turun Tangan
- KSPI: Impor 105 Ribu Pikap India Ancam PHK Puluhan Ribu Buruh Otomotif
- Ribuan Orang Terancam PHK, Gegara Impor Pikap dari India
- 5 Berita Terpopuler: Pemda Jangan PHK Honorer, PPPK Paruh Waktu Menunggu Kabar Baik dari Parlemen, 1,2 Juta Guru Siap-Siap Ya
- Dirjen Nunuk: Pemda Jangan PHK Guru Honorer, Sudah Ada Solusi Pembayaran Gajinya