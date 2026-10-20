Produsen Sepatu GEOX Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai Jatim II

jpnn.com, NGAWI - PT East West Global (PT EWG), produsen sepatu merek GEOX resmi mengantongi izin fasilitas kawasan berikat dari Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II pada Senin (12/10).

Sebelum mendapatkan izin fasilitas, perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi ini telah melewati tahap pemaparan gambaran proses bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan dan dampak ekonomi.

Hal ini menjadi pertimbangan dalam pemberian izin fasilitas kawasan berikat.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Muhamad Lukman mengatakan pihaknya menetapkan izin fasilitas kawasan berikat untuk PT EWG hanya satu jam setelah pemaparan tersebut.

Hal ini menjadi wujud nyata dari Bea Cukai dalam melaksanakan fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance untuk mendukung perdagangan dan industri dalam negeri.

Diketahui, nilai investasi PT EWG sebesar Rp155,5 miliar serta menyerap 1.000 tenaga kerja di tahun ini yang didominasi masyarakat sekitar perusahaan.

"Dengan izin fasilitas ini, kami berharap perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar menjadi penggerak ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Ngawi," ujar Lukman.

Lukman juga menegaskan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II berkomitmen untuk bersinergi dan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak stakeholder melalui pembinaan, asistensi, monitoring, dan evaluasi dalam memastikan optimalisasi penerimaan negara, pengawasan efektif, dan fasilitasi/asistensi yang tepat sasaran. (mrk/jpnn)