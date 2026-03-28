Produser BTS, El Capitxn Resmi Debut Sebagai Solois

jpnn.com, JAKARTA - Produser sekaligus musisi, El Capitxn resmi debut sebagai solois lewat peluncuran single perdana, Breaking Through.

Dalam lagu tersebut, dia berkolaborasi dengan Taehyun dari Tomorrow X Together dan musisi Amerika Serikat, Jeremy Zucker.

Breaking Through dirilis secara kejutan lewat media sosial El Capitxn yang menjadi awal dari perjalanannya sebagai seorang musisi solo.

Lagu itu menceritakan tentang hati yang akhirnya memilih meruntuhkan tembok yang mengelilinginya untuk pertama kalinya. Menggambarkan emosi yang membanjiri relung hati setelah lama mengurung hatinya.

Narasi Breaking Through bercerita tentang suara yang akhirnya membahana kembali setelah lama hilang. Suara Taehyun dan Jeremy Zucker menjadi simbolisme dari suara yang kembali terdengar itu.

Kelembutan vokal Taehyun dan kehangatan vokal Jeremy Zucker bersatu padu di atas produksi musik karya El Capitxn.

Pesan yang ingin disampaikan pun tersirat, bahwa hati yang akhirnya melangkah maju tidak akan dapat kembali mundur.

Video klip dan video lirik Breaking Through akan dirilis pada 30 Maret 2026 lewat channel YouTube resmi El Capitxn dan VEVO.