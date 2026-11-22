jpnn.com, JAKARTA - Produser film Para Perasuk Siera Tamihardja menyampaikan kritik secara terbuka kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menerima penghargaan Film Terbaik dalam ajang Piala Citra FFI 2026.

Dia menyinggung soal polemik pernyataan Fadli Zon mengenai kekerasan seksual dan pemerkosaan yang terjadi dalam tragedi Mei 1998.

Hal itu disampaikan oleh Siera Tamihardja di atas panggung FFI 2026, di hadapan para tamu undangan.

"Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saya cuma pengin bilang bahwa penyangkalan terhadap pemerkosaan massal tahun 1998 adalah sebuah tindakan yang sangat menjijikkan dan nirempati," ujar Siera Tamihardja.

Dia pun menyampaikan apresiasi serta rasa syukurnya karena menurutnya, film merupakan media multiperspektif yang dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan di tengah masyarakat.

"Karena itu, saya ingin berterima kasih kepada film, sebuah media multiperspektif yang bisa membangkitkan empati bagi yang membuat atau pun menontonnya. Terima kasih," ucap Siera Tamihardja.

Sebelumnya, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 sebagai hanya rumor juga sempat menuai kecaman luas.(jun/jpnn)