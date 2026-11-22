Produser Film Para Perasuk Sentil Fadli Zon di Panggung FFI 2026, Singgung Soal Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Produser film Para Perasuk Siera Tamihardja menyampaikan kritik secara terbuka kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menerima penghargaan Film Terbaik dalam ajang Piala Citra FFI 2026.
Dia menyinggung soal polemik pernyataan Fadli Zon mengenai kekerasan seksual dan pemerkosaan yang terjadi dalam tragedi Mei 1998.
Hal itu disampaikan oleh Siera Tamihardja di atas panggung FFI 2026, di hadapan para tamu undangan.
"Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saya cuma pengin bilang bahwa penyangkalan terhadap pemerkosaan massal tahun 1998 adalah sebuah tindakan yang sangat menjijikkan dan nirempati," ujar Siera Tamihardja.
Dia pun menyampaikan apresiasi serta rasa syukurnya karena menurutnya, film merupakan media multiperspektif yang dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan di tengah masyarakat.
"Karena itu, saya ingin berterima kasih kepada film, sebuah media multiperspektif yang bisa membangkitkan empati bagi yang membuat atau pun menontonnya. Terima kasih," ucap Siera Tamihardja.
Sebelumnya, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 sebagai hanya rumor juga sempat menuai kecaman luas.(jun/jpnn)
Produser film Para Perasuk Siera Tamihardja menyampaikan kritik secara terbuka kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menerima penghargaan di FFI 2026.
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Tragedi Mei 1998, Menbud Fadli Zon: Pelaku Kekerasan Harus Bertanggung Jawab
- Fadli Zon: Nomor Handphone Saya Disadap Sejak 2021 hingga 2026
- 2 Bukti Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang Dikirim ke Labfor, Satunya Celana
- Geledah Rumah Bupati Kupang terkait Pemerkosaan Mahasiswi, Polisi Temukan Barang Ini
- Info dari Polisi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang
- Menteri HAM Desak Polri Segera Tindak Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang