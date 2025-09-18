Prof Adolf Beri Kesaksian soal Potongan Video Pernyataan Kepala BKN tentang PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Prof. Dr. Adolf Bastian, M.Pd., angkat suara terkait kontroversi potongan video kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dekan Sekolah Pascasarjana Unilak sebagai penyelenggara forum yang juga duduk bersama mendampingi Kepala BKN Prof. Zudan pada saat itu, memberikan klarifikasi dan mengajak semua pihak untuk tetap tenang serta tidak terbawa arus informasi yang tidak benar.

Prof. Adolf menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan murni untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada ASN, khususnya terkait kebijakan terbaru di bidang kepegawaian. Tema yang diangkat adalah:

“Penguatan Kapasitas & Karier ASN melalui Kebijakan Kepegawaian Terkini.”

“Saya ingin menegaskan bahwa forum ini sama sekali bukan untuk memperdebatkan atau merendahkan pihak mana pun. Ini adalah ruang edukasi, tempat kita belajar dan memahami kebijakan kepegawaian dengan jelas dan utuh,” tutur Prof. Adolf dalam wawancara bersama Nusantara Report dikutip Rabu (17/9).

Dia juga menyayangkan video yang diunggah akun resmi SPs Unilak tersebut dipenggal lagi oleh akun-akun lainnya kemudian di sebar di media sosial sehingga penjelasan Prof. Zudan tidak tersampaikan secara lengkap.

“Informasi yang tidak utuh sering kali menimbulkan salah paham. Jika video yang kami posting di akun resmi SPs Unilak itu ditonton sampai akhir, akan terlihat jelas bahwa penjelasan Prof. Zudan sebenarnya mengajak kita memahami aturan secara mendalam dan memberikan solusi melalui jalur yang benar,” jelasnya.

Prof. Adolf menekankan, Prof. Zudan adalah seorang pakar hukum yang memahami betul landasan regulasi terkait ASN. Penjelasan beliau sepenuhnya merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023.