jpnn.com, PALU - Petahana Prof. Dr. Ir. Ar. Amar memperoleh suara terbanyak dalam penyaringan bakal calon Rektor Universitas Tadulako (Untad) periode 2027-2031. Dari enam bakal calon, tiga nama dengan suara tertinggi melaju ke tahap pemilihan berikutnya.

Berdasarkan rekapitulasi penyaringan yang tertuang dalam dokumen penghitungan suara, Amar yang merupakan petahana meraih 57 suara. Posisi kedua ditempati Prof. Dr. Muhammad Khairil dengan 11 suara, dan posisi ketiga diraih Prof. Dr. Sahrul Saehana dengan tiga suara.

Tiga bakal calon lainnya belum berhasil melanjutkan kontestasi. Prof. Dr. Muhtar Lutfi hanya memperoleh satu suara, sedangkan Prof. Dr. Ir. Bakri dan Dr. Rustam Abd. Rauf masing-masing tidak memperoleh suara. Rekapitulasi itu juga mencatat satu suara tidak sah dan satu suara abstain, sehingga total suara yang tercatat berjumlah 74.

Keenam bakal calon tersebut ditetapkan Senat Untad pada 16 November 2026 setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Mereka kemudian mengikuti penyaringan dengan memaparkan visi, misi, dan program kerja strategis di hadapan senat.

Pergantian kepemimpinan ini menjadi momentum bagi Untad untuk menentukan arah pengembangan kampus, mulai dari penguatan kualitas akademik, riset dan inovasi, tata kelola kelembagaan, hingga peningkatan daya saing lulusan. Dengan tersisa tiga nama, perhatian sivitas akademika kini tertuju pada tahap pemilihan berikutnya. Untad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri utama di kawasan Indonesia Timur. (tan/jpnn)