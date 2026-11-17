jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (Unpak) Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun meminta Mahkamah Agung (MA) menata ulang mekanisme hukum perlawanan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Alasannya, mekanisme perlawanan yang selama ini diterapkan dinilai kerap menjadi celah untuk menghambat bahkan memperpanjang penundaan eksekusi putusan pengadilan.

Prof. Andi menilai praktik tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang telah memenangkan perkara. Menurutnya, upaya perlawanan yang tidak terkendali justru dapat mempermainkan proses peradilan.

"Mahkamah Agung perlu menata ulang upaya hukum perlawanan terhadap putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama ini, perlawanan kerap dijadikan alat untuk memperpanjang penundaan eksekusi putusan pengadilan," ujar Prof. Andi Asrun dalam keterangannya.

Andi Asrun menjelaskan berdasarkan hukum acara perdata, upaya perlawanan pada prinsipnya dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 378-384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta Pasal 195 ayat (6) HIR. Sebab, putusan perkara perdata pada dasarnya hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, yakni penggugat dan tergugat.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme perlawanan tersebut dinilai dapat dilakukan berulang kali tanpa batasan yang jelas. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahkan, berdasarkan laporan masyarakat, terdapat perkara di salah satu pengadilan negeri di Pulau Jawa yang telah mengalami hingga lima kali penerbitan perintah eksekusi oleh ketua pengadilan negeri, sementara upaya perlawanan terus dilakukan.

"Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa perlawanan terhadap putusan perdata dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Bagaimana mungkin putusan yang sudah inkracht masih terus terhambat oleh perlawanan yang dilakukan berulang kali?" tegasnya.