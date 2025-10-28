Prof. Connie Bakrie Bicara soal Kekuatan Baru di Konferensi Bandung, Rektor IPDN Bangga

jpnn.com, JAKARTA - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Conference of Bandung Spirit 70th Anniversary.

Kegiatan dengan tema 'Bandung at 70: Assessments and Perspectives to Build the World Anew' ini sebagai bagian dari peringatan tujuh dekade Konferensi Asia–Afrika (KAA) tahun 1955 — tonggak sejarah lahirnya semangat solidaritas, keadilan, dan kerja sama antarbangsa.

Konferensi ini diikuti 131 akademisi, peneliti, dan praktisi dari 32 negara, terdiri atas 89 peserta yang hadir secara langsung dan 42 peserta yang bergabung secara daring.

Peserta yang hadir secara fisik berasal dari 17 negara, antara lain Indonesia, India, Perancis, China, Italia, Rusia, Brasil, Hungaria, Jepang, Afrika Selatan, dan Polandia.

Ada juga peserta daring berasal dari 18 negara termasuk Amerika Serikat, Belanda, dan Aljazair.

Prof. Connie Rahakundini Bakrie, pakar geopolitik dari Universitas Pertahanan RI menegaskan bahwa Bandung Spirit masih sangat relevan di tengah pergeseran tatanan global saat ini, khususnya dengan munculnya kekuatan baru seperti BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) yang mencerminkan perlawanan terhadap ketimpangan global dan dominasi ekonomi-politik negara besar.

“Semangat Bandung bukanlah nostalgia, melainkan kesadaran yang hidup. Ia mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian tidak diwariskan, tetapi harus terus dibangun dengan kebijaksanaan. Inilah jiwa yang harus menuntun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya di kampus IPDN, Selasa (28/10).

Setelah Plenary Session di Gedung Loka Wirasaba, kegiatan dilanjutkan dengan enam parallel session yang tersebar di Fakultas Politik Pemerintahan (FPP), Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP), dan Fakultas Perlindungan Masyarakat (FPM).