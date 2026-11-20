jpnn.com, JAKARTA - Suasana penuh kehangatan, keanggunan, dan rasa syukur mewarnai Vinski Tower Jakarta hari ini.

Pakar Kedokteran Anti-Aging Dunia Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc., Ph.D., merayakan hari ulang tahunnya melalui sebuah resepsi eksklusif bertajuk "An Afternoon of Grace, Love, Laughter, and Cherished Moments".

Acara yang berlangsung intim dan megah ini tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan kebersamaan dan perjalanan hidup, tetapi juga menjadi tonggak sejarah penting dalam dunia kedokteran preventif, regeneratif, serta aksi kemanusiaan melalui peluncuran resmi tiga inisiatif strategis, yaitu Royal Club, Prof. dr. Deby Vinski Foundation, dan Jris Asia.

Prof. Deby Vinski menegaskan kembali visi mulia yang senantiasa menjadi semangat hidup dan dedikasinya selama ini.

"Kesehatan, kecantikan, dan vitalitas adalah hak setiap insan. Menjadi tua adalah kepastian, tetapi tetap sehat, produktif, dan bahagia sepanjang usia adalah pilihan serta pengabdian kita. Hari ini, melalui cinta, kasih sayang, dan kebersamaan, kita melangkah bersama menuju masa depan yang lebih sehat dan berdaya," ujarnya.

Momen istimewa ini dihadiri oleh jajaran tokoh penting nasional, sahabat internasional, serta deretan figur publik ternama.

Turut hadir memberikan ucapan selamat dan dukungan, di antaranya Mufidah Jusuf Kalla, Surya Paloh, Aktor Hollywood Clayton Norcross, Pakar & Mitra Internasional Samir Mastaki, Prof. Jaime Rodrigues, dan Prof. Carlos Galante, tokoh & Anti-Aging Icons Sonny Tulung, Eddies Adelia, dan Oki Setiana Dewi.

Deby Vinski menjelaskan Royal Club merupakan wadah eksklusif yang dirancang untuk menghimpun para apresiator kesehatan regeneratif, memberikan akses ke layanan kesehatan kelas dunia, jejaring global, serta gaya hidup sehat berkelanjutan.