Prof. Deby Vinski Sebut BPOM RI Dukung Inovasi Stem Cell dan Gene Therapy
jpnn.com, JAKARTA - Presiden World Council of Preventive Regenerative and Anti-Aging Medicine (WOCPM) serta World Council of Stem Cell and Genetic (WOCS) Prof, dr. Deby Vinski, menilai kepemimpinan Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, berhasil menempatkan Indonesia pada jalur strategis dalam tata kelola kesehatan modern.
Dia menyebutkan hal itu membuat Indonesia kian menegaskan langkahnya untuk tampil sebagai pemain strategis dalam pengembangan kedokteran masa depan, khususnya di bidang preventive, regenerative, anti-aging medicine, stem cell, dan gene therapy.
“Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, BPOM RI mampu menjaga keseimbangan yang sangat penting antara keselamatan masyarakat, integritas ilmiah, dan percepatan inovasi medis. Ini adalah fondasi utama agar Indonesia bisa menjadi pusat pengembangan stem cell dan gene therapy dunia,” kata Prof. Deby dalam keterangannya, Sabtu (17/1).
Menurutnya, regulasi yang kuat dan progresif menjadi kunci agar inovasi kesehatan berbasis teknologi tinggi dapat berkembang tanpa mengorbankan aspek keselamatan pasien.
Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi hub global jika didukung oleh kebijakan yang visioner dan kolaborasi internasional yang berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan nasional, Prof. Deby menyebutkan penguatan sektor kesehatan berbasis teknologi maju sejalan dengan visi Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.
“Preventive, regenerative, anti-aging medicine, termasuk stem cell dan gene therapy, adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga daya saing bangsa,” tegasnya.
Dia menjelaskan pemerintah dan swasta sepakat membangun kolaborasi jangka panjang agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi medis, tetapi juga pusat pengembangan ilmu, riset, dan layanan kesehatan berteknologi tinggi.
Presiden WOCPM Prof Deby Vinski menilai kepemimpinan Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar berhasil menempatkan Indonesia pada jalur strategis kesehatan modern
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gawat, Susu Nestle Tercemar Zat Berbahaya
- Cashtry Luncurkan Buku yang Soroti Ketahanan Kesehatan Sebagai Fondasi Bangsa
- Mengenal Metode Penurunan Berat Badan Penderita Obesitas lewat Semaglutide
- Mengenal Maltodekstrin dalam Susu Formula, Sudah Aman BPOM?
- Idap Sakit Asma, Diding Boneng Cerita Soal Kondisi Kesehatannya
- Jelang Nataru, BPOM Serang Temukan 3 Produk Mengandung Formalin di Pasar