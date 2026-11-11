Prof Henry Indraguna Sebut Penyadapan Presiden Kejahatan Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyidik kini mendalami indikasi unsur makar dan pembangkangan kekuasaan selain memproses dugaan illegal access yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal lainnya.

Pakar Hukum Prof Henry Indraguna memberikan analisis yuridis-dogmatis dan tata negara terhadap dugaan kasus tersebut.

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Prof Henry menilai penyadapan terhadap simbol kedaulatan negara tanpa warrant atau perintah peradilan yang sah merupakan unconstitutional act dan kejahatan berat terhadap hukum negara.

"Aksi penembusan perangkat komunikasi kepala negara tergolong extraordinary crime yang merusak struktur pembagian kekuasaan atau separation of powers," ujar Prof Henry di Jakarta Rabu (11/11/2026).

Guru Besar Unissula Semarang ini menjelaskan pemikiran filsuf hukum Jerman Hans Kelsen mengenai Stufenbau Theory dan hierarki tata hukum. Teori itu menempatkan illegal intercept melanggar norma hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin privasi, HAM serta keamanan sistem tata negara.

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Prof Henry mengungkapkan penyalahgunaan hukum positif dan instrumen keamanan intelijen di luar koridor rule of law membuat sistem tata hukum mengalami disrupsi fatal.

Dari perspektif pembuktian pidana Prof Henry menyoroti perlunya penerapan pasal pidana super-strict liability dan perluasan unsur subversion. Penerapan itu membuktikan adanya konspirasi sistematis.