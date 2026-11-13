Prof Jimly Dorong Sosialisme Islam Jadi Gerakan Nyata di Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Prof Jimly Asshiddiqie mendorong gagasan Sosialisme Islam tidak berhenti sebagai wacana politik, tetapi diwujudkan menjadi gerakan sosial yang menyentuh masyarakat luas.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 itu menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi publik Sosialisme Islam yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Jimly mengapresiasi langkah PKB yang mengangkat diskusi ideologis sebagai bagian dari pembahasan di lingkungan partai politik.

Menurut dia, diskusi semacam ini penting untuk memperkuat pemikiran sekaligus melahirkan gagasan yang dapat diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya secara khusus mengapresiasi kegiatan diskusi ideologis. Jarang-jarang jadi bahan diskusi di partai politik. Sekarang PKB menggelarnya. Saya ucapkan selamat untuk PKB," ujar Jimly.

Dia menilai Sosialisme Islam memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena itu, gagasan tersebut perlu diperluas agar tidak hanya menjadi bahan perumusan kebijakan pemerintah.

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"Ini bukan hanya ide yang seharusnya kita adop menjadi kebijakan bernegara, tapi juga ide yang bisa menjadi gerakan sosial ke bawah," tegasnya.

Jimly juga berharap PKB menjadikan Sosialisme Islam sebagai agenda serius yang diperjuangkan secara konsisten di berbagai daerah.