menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Prof Jimly Sebut Reformasi Polri Sebuah Momentum

Prof Jimly Sebut Reformasi Polri Sebuah Momentum

Prof Jimly Sebut Reformasi Polri Sebuah Momentum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof Jimly Asshiddiqie dalam Apel Kasatwil 2025 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

jpnn.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut reformasi kepolisian merupakan langkah awal modernisasi sistem hukum nasional yang harus dijalankan secara bertahap.

Dia menyampaikan itu seusai Apel Kasatwil 2025 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025), yang dihadiri seluruh pimpinan Polri dari berbagai daerah.

"Inilah momentum awal memperbaiki sistem negara hukum kita, mulai dari pangkal sampai ke ujung," ujar Prof. Jimly.

Baca Juga:

Dia menilai modernisasi tata kelola penegakan hukum, termasuk digitalisasi layanan publik, merupakan kebutuhan mendesak.

"Modernisasi ini harus diberi perhatian sungguh-sungguh," katanya.

Menurutnya, perbaikan tidak boleh berhenti di level kepolisian saja, tetapi harus melibatkan seluruh lembaga penegak hukum hingga peradilan.

Baca Juga:

Prof. Jimly membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi kritik dan masukan. "Kami membuka kritik setajam mungkin," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa keseriusan Polri dalam memperbaiki tata kelola merupakan modal penting dalam membangun kembali kepercayaan publik.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut reformasi kepolisian merupakan momentum memperbaiki sistem negara hukum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI