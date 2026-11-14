Prof Jimly Sebut UUD Tidak Mewajibkan Calon Wapres dari Partai Pengusung

jpnn.com - Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung.

Menurutnya, pengisian kekosongan kursi wapres setelah setelah Gibran berhenti, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR.

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly ditemui usai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Jimly menjelaskan, polemik yang muncul saat ini berakar pada perbedaan aturan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai pengusung.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden--dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan "berasal dari" itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai ketentuan dalam Penjelasan UU MD3 keliru, karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Dia memaparkan, syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus (Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945), di mana tugas kepresidenan sementara dipegang oleh triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan).