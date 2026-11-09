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Prof Jimly Sudah Bicara dengan Jenderal Suyudi soal Reformasi Polri

Prof Jimly Sudah Bicara dengan Jenderal Suyudi soal Reformasi Polri
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Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqe saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11/2026). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

jpnn.com - Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie mengaku sudah bertemu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membahas rekomendasi reformasi Polri.

Jimly menyebut pertemuan yang berlangsung pada Jumat (7/11) malam itu bertujuan agar tidak ada kesan rekomendasi yang dihimpun oleh KPRP sebagai aspirasi masyarakat untuk reformasi Polri, seolah diabaikan.

"Ada beberapa yang diabaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan," kata Prof Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

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Dia menilai momentum penegakan hukum yang dengan tegas dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi harus didukung sembari memberi kesempatan kepada Kapolri untuk melakukan pembenahan internal.

Hal tersebut menurutnya bukan sekadar untuk institusi Polri, melainkan supaya kepercayaan publik pada keamanan penegakan hukum di Indonesia bisa kembali pulih.

"Di samping itu diharapkan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya," tutur Jimly.

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Adapun KPRP telah menyerahkan laporan lengkap berisi 10 buku (sekitar 3 ribu halaman) kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026, dengan esensi rekomendasi yang dirangkum menjadi enam poin utama.

Pertama, Polri tetap di bawah Presiden. KPRP sepakat tidak mengusulkan pembentukan kementerian baru sehingga kedudukan Polri tetap berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana aturan yang berlaku saat ini.

Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie sudah bertemu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membahas rekomendasi reformasi Polri.

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