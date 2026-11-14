Prof John Pieris Usulkan Presiden Pertimbangkan Cawapres Pengganti Gibran dari Unsur DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan figur calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari kalangan nonpartai, misalnya anggota DPD RI yang memiliki pengalaman di pemerintahan dan parlemen.

"Ini penting. Presiden perlu pertimbangkan calon wapres yang mewakili kalangan nonpartai, berpengalaman dalam pemerintahan dan parlemen,” ujar John pada Sabtu (14/11/2026).

Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin, kata John, menjadi salah satu figur yang diperbincangkan dalam wacana pengisian jabatan wakil presiden setelah muncul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

"Latar belakang Sultan sebagai pimpinan lembaga negara, pengalamannya di pemerintahan daerah dan parlemen, serta posisinya sebagai representasi daerah menjadi aspek yang mengemuka dalam pembahasan mengenai figur pendamping Presiden Prabowo Subianto," ungkap Guru Besar Ilmu Politik asal Maluku itu.

Menurutnya, Latar belakang Sultan sebagai pimpinan lembaga negara, pengalamannya di pemerintahan daerah dan parlemen, serta posisinya sebagai representasi daerah menjadi aspek yang mengemuka dalam pembahasan mengenai figur pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menjadi salah satu figur yang diperbincangkan dalam wacana pengisian jabatan wakil presiden setelah muncul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Akademisi yang pernah menjadi anggota DPD RI dua periode, 2009–2019 itu menekankan bahwa pemilihan wakil presiden tidak semestinya hanya didasarkan pada pertimbangan politik praktis.

"Kualitas pribadi, integritas, pengalaman, dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Dan. itu ada di Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin," ujarnya.(fri/jpnn)



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