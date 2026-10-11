Prof Marniati Dorong Kolaborasi Organisasi Islam di Muzakarah Internasional Tauhid Sufi 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh Prof. Adjunct Dr. Marniati mendorong organisasi Islam dan kelompok dakwah memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Marniati dalam momentum Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi ke-II yang berlangsung di Banda Aceh pada 9–11 Oktober 2026.

Menurut Prof. Marniati, perbedaan pandangan dan metode dakwah tidak seharusnya menghambat kolaborasi antarlembaga keagamaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Sudah saatnya kita memperkuat persatuan. Kita adalah umat Rasulullah SAW. Jangan sampai perbedaan pandangan dan jalan dakwah membuat kita saling menjauh, saling menuding, bahkan melemahkan satu sama lain," ujar Marniati dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (11/10).

Marniati mengatakan setiap organisasi Islam memiliki bidang pengabdian yang dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, ia mendorong komunikasi antarkelompok agar kegiatan dakwah tidak hanya berfokus pada persoalan perbedaan pandangan.

Kerja sama tersebut, menurut dia, dapat diwujudkan melalui pembinaan generasi muda, peningkatan kualitas pendidikan, dan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

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"Kita tidak harus selalu sama dalam segala hal untuk bisa bekerja bersama. Yang terpenting, kita menjaga adab, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kemaslahatan umat," katanya.

Selain menyoroti hubungan antarorganisasi Islam, Marniati menyinggung tantangan ekonomi, sosial, dan kehidupan keluarga yang dihadapi masyarakat Indonesia.