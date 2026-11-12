Prof Mohammad Hatta Serap Aspirasi Pengusaha Wisata, Soroti Kepastian Regulasi

jpnn.com, MALANG - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Mohammad Hatta menyerap aspirasi pelaku industri pariwisata dan perhotelan di Kota Batu, Jawa Timur, terkait kepastian serta penyelarasan regulasi usaha.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gatsu Resort, Kota Batu. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor pariwisata, khususnya terkait perizinan, perpajakan, dan pengelolaan tenaga kerja.

Pertemuan tersebut difasilitasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis Manajemen dan Teknologi (STIE IBMT) bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu.

Hadir dalam kegiatan itu Rektor STIE IBMT Dr. Aria Pandu Wicaksana beserta jajaran dan Ketua DPC PHRI Kota Batu Sujud Harjadi.

Sejumlah organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif juga turut menyampaikan aspirasi. Di antaranya DPP PUTRI Jawa Timur, APINDO Malang Raya, BAPTA, Batu Guide Community, FORDEWI, GEKRAF, HPOI, HPI, IHSA, BPPD Kota Batu, Komite Ekonomi Kreatif, Batu Creative Hub, serta Dewan Kesenian Kota Batu.

Dalam dialog tersebut, Prof. Hatta mengingatkan bahwa sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Menurut dia, pengembangan pariwisata sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi melalui pembangunan desa, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

"Pelaku usaha harus tetap semangat membangun industri pariwisata dan perhotelan. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Kamis (12/11).